Експерти - про результативність візитів Януковича до Європи

Провідні політичні експерти не вбачають користі для країні від візитів Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Європи.

Про це вони сказали в експертному опитування сайту “Політична думка”.

Так, на запитання, наскільки результативні закордонні поїздки В..ЯНУКОВИЧА, зокрема яка користь країні від його останнього візиту до Брюсселя, і як його внутрішня політика кореспондується з європейськими цінностями експерт з міжнародних відносин Олександр СУШКО відповів: “Чи є бодай би якась користь від візитів ЯНУКОВИЧА до Європи, ми побачимо найближчим часом”.

Зокрема, за його словами, “коли говоритимуть про зону вільної торгівлі і угоди про асоціацію, бо ми бачимо, що справа гальмується. Останні місяці в переговорах немає жодного прогресу. Чи знайдуть шляхи порозуміння, побачимо найближчим часом”. “Влада неодноразово декларувала, що сторони уже вийшли на завершення переговорів, однак це не так. Є багато питань, які залежать від політичної ситуації в Україні”, - зазначив О.СУШКО. Щодо того, чи кореспондується внутрішня політика, яку проводить команда В.ЯНУКОВИЧА з європейськими цінностями, то, на думку експерта, це очевидно, що ні. “Усі спостерігачі констатують проблеми зі свободою слова, свободою зібрань, правом громадян на участь у політичних процесах через обмеження прав у законі про місцеві вибори і багато інші порушення. Не додає позитиву на міжнародному напрямку і поведінка СБУ”, - зауважив О.СУШКО і додав: “Стосовно запрошень до Європи, то ці контакти передовсім свідчать про спроби європейців впливати на ситуацію в Україні, про намагання не дозволити їй звернути від демократичних здобутків”.

У свою чергу політолог Володимир ФЕСЕНКО оцінює мотиви європейських керівників як звичайно неоднозначні та суперечливі. “Вони розуміють протиріччя української влади, але вони все ж таки хочуть впливати і безпосередньо на ЯНУКОВИЧА і на інших керівників і тому не припиняють контактів. Тобто хай буде поганий партнер, але партнер, на якого ми маємо вплив, така логіка там”. – вважає експерт. Крім того, за його словами, “у Брюсселі ще є ілюзії, що Україна ще не зійшла з демократичного шляху, тому тримаємо взаємини. А далі будемо вирішувати за фактом. Що це буде, або російська модель, або лукашенківська, звідти й робитимуться інші висновки”. У кожному разі, переконаний політолог, “у нас залишається можливість апелювати до європейської спільноти під час візитів ЯНУКОВИЧА туди”. “ЯНУКОВИЧ щодалі, то більше опинятиметься перед вибором: або він гратиме роль демократичного керівника, або йому доведеться спочатку виправдовуватися, а потім опинитися в ізоляції, як ЛУКАШЕНКО”, - припустив В.ФЕСЕНКО і не виключив і такий сценарій, що “Захід закриватиме очі на недемократичні процеси в Україні, як закриває зараз на те, що робиться в Росії. Водночас ми не можемо апелювати лише до Заходу”. “Потрібно щось і самим робити”, - додав він.

Письменник Юрій АНДРУХОВИЧ вважає, що “останні візити ЯНУКОВИЧА до Німеччини і Брюсселю були зумовлені намаганнями європейців якось все ж таки контролювати ситуацію в Україні, щоб Україну остаточно не втратити”. На його думку, “Захід зараз намагається чимось заворожити ЯНУКОВИЧА, зачарувати, аби той цілковито не віддавався Москві. Але Захід у цьому сенсі сам винен. Вони завинили перед українськими громадянами передовсім, а по-друге перед європейською перспективою, перед європейською ідеєю і цінностями. Я не маю на увазі громадянське суспільство і їхні медіа, які адекватно реагують на ситуацію в Україні і дають одностайно негативні оцінки ЯНУКОВИЧУ. Мова йде про керівників Євросоюзу. Власне цей політичний бомонд ЄС робить вигляд, що не все так погано тут. Я думаю, що вони прекрасно знали і розуміли, хто такий ЯНУКОВИЧ. Тому зараз вони змушені робити приємну міну у цій нехорошій грі”, - зазначив письменник. При цьому він додав, що у нього “виникла така гіпотеза, що вони теж уже догралися. Бо схоже було на те, що вони дивляться на Україну з якоїсь гойдалки. Коли переміг в Україні прозахідний політик на президентських виборах, то вони його демонстративно тримали на відстані. А коли переміг проросійський політик, то вони раптом кинулися в обійми. Зрозуміло, що це тепер вони мусять робити, аби країна не скотилася повністю до Росії, а з іншого боку, аби не допустити до своєї спільноти”. Ю.АНДРУХОВИЧ підкреслив, що не бачить жодної користі для країни від європейських візитів ЯНУКОВИЧА. Оскільки, за словами письменника, “його некомпетентність, дилетантські висловлювання на всіх цих трибунах міжнародного рівня лише дискредитують країну”. “Але може у нього є якась там іміджева користь від того, що хтось з ним сфотографується наприклад. Цьому хлопчині з шахтарської глибинки мабуть дуже лестить постояти біля сильних і розумних. Це його мабуть підносить у власних очах”, - припустив письменник. При цьому він нагадав, що на початку цього року ЯНУКОВИЧ і його уряд заявили, що до 2012 року будуть скасовані візи для громадян України. Він наголосив: “Мені особисто не здається, що ми рухаємося туди. Тому хотілося б, щоб ці хлопці відповіли за цю обіцянку і щоб громадяни головне запитали у них про це”.

“Доки ж стосунки України і ЄС виглядають як гра, яка триватиме доти, доки зберігатиметься половинчастість у суспільстві стосовно свого розвитку. Якщо суспільство залишатиметься надалі несконсолідованим довкола свого майбутнього, то ніхто цьому не дасть ради. Доки у нас суттєва частина громадян тягнутиме нас в СРСР, в Росію, доти Захід гратиметься з нами усіма”, - припустив експерт і зробив висновок: “а звідси випливає, що Україна ніколи не буде серед членів ЄС і ніколи не житиме за європейськими правилами і цінностями - нинішня влада посилено насаджує євразійство і пропонує змиритися з цим усім”.

За словами професора політології Олексія ГАРАНЯ, “українська влада прагне продемонструвати закордонними візитами активність на зовнішньому напрямку”. “Добре, що відновлюються такі контакти, бо за ЮЩЕНКА вони просто провисали. Але парадокс полягає у тому, що ЯНУКОВИЧУ вдається налагоджувати контакти лише з тими країнами, де панує авторитарна модель правління - йому психологічно близькі керівники скажімо Казахстану, Китаю чи Росії. Якщо говорити про Брюссель, то очевидно що переговори, наприклад, щодо угод про асоціацію і створення зони вільної торгівлі йдуть дуже непросто”, - зауважив політолог. Він зазначив, що українській владі треба продемонструвати начебто успіхи. “У листопаді планується ухвалити план дій щодо безвізового режиму для українських громадян, але це буде лише план дій, не більше. Те, що нова українська влада обіцяє досягнути цього до 2012 року виглядає утопічно. Бо потрібно ще проводити роботу всередині країни - боротися реально з корупцією, не утискати ЗМІ і дотримуватися інших демократичних норм. Тут якраз треба сказати, що внутрішня політика ЯНУКОВИЧА безумовно розходиться з європейськими цінностями. Реально ми бачимо як будується в країні авторитарна модель”, - сказав О.ГАРАНЬ. Він зауважив, що це, звичайно, турбує європейців, вони це поки висловлюють у демократичній формі. Але, додав він, “водночас ми уже бачили, що і під час зустрічі з МЕРКЕЛЬ і під час переговорів у Брюсселі ЯНУКОВИЧУ почали більш виразно говорити про проблеми зі свободою ЗМІ. Європейці ще остаточних висновків не зробили безумовно, аби уже поводитися з ЯНУКОВИЧЕМ користуючись дуже жорсткою лексикою. Але проблема демократії в Україні дуже турбує західних спостерігачів і ЗМІ”. “Одразу після обрання президентом у ЯНУКОВИЧА були сподівання, що йому запропонують діалог, що він не буде ізольований і громадянам це подавалося, як можливість наближення влади до Європи. Реально ми бачимо іншу картину”, – констатував О.ГАРАНЬ.

На переконання політолога Ігоря ЖДАНОВА, “перший візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя був ознайомчим, його хотіли там бачити, придивлялися до нього і вивчали, то теперішній за результатами абсолютно порожній і незрозумілий”. “Що це було? Це були спроби пояснити свою політику, виправдатися? Мені зовсім незрозуміло”, - зазначив експерт і додав: “Якщо говорити про користь для України від таких візитів, то її немає”. “Як і немає жодного прориву в європейському напрямку. Навпаки гальмується створення зони вільної торгівлі з ЄС, є проблеми з договором про асоціативне членство тощо. Якщо Президент ЄС позитивно оцінив внесення змін до закону про місцеві вибори, то уже після візиту було ухвалено резолюцію Європейської народної партії, яка фактично дезавуювала таку оцінку і де дуже жорстко мовиться про нинішню внутрішню політику в Україні”, - наголосив І.ЖДАНОВ. “Я не знаю, кого частіше запрошували до Європи ЮЩЕНКА чи ЯНУКОВИЧА, але перший роздратовував європейців через перманентні конфлікти, а там хотіли стабільності, але з другим вони бачать загрозливі тенденції для демократичного устрою. Упевнений, що ставлення ЄС до нинішньої влади буде суттєво корегуватися”, - упевнений політолог.

Натомість політичний експерт Володимир ПОЛЯКОВ переконаний, візити В.ЯНУКОВИЧА до країн Євросоюзу носять безумовно декоративний характер. За його словами, “влада прагне продемонструвати з одного боку Заходу, що європейський вектор важливий для України і з іншого боку – продемонструвати громадянам власної країни, що її підтримують начебто в демократичному світі”. Однак, додав експерт, “про якісь здобутки і досягнення, зокрема від останнього візиту до Брюсселя, звісно, не йдеться, як і про демократію в країні загалом”. “Реальні дії влади суттєво відрізняються від проголошених нею декларацій. Українська влада далека від демократичних цінностей, які сповідують на Заході. Лише останні приклади - закон про місцеві вибори, стан зі свободою слова, скасування фактично виборів у Києві тощо”, - наголосив В.ПОЛЯКОВ. На його думку, “той факт, що ЯНУКОВИЧА запрошують в країни ЄС лише свідчить про те, що для Євросоюзу Україна залишається важливою, оскільки там бояться, аби тут не повторився білоруський чи російський сценарій. Але кредит довіри словам ЯНУКОВИЧА з іншого боку спливає. Оскільки окрім гарних слів реально нічого не робиться, а навпаки”.