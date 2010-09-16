Янукович, отримавши повноваження Кучми, перетрусить кабмін Азарова?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що новий склад уряду з’явиться після завершення конституційної реформи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Незначні зміни в складі уряду можливі вже ближчим часом, водночас, радикальна зміна його уряду відбудеться після завершення історії із внесенням змін до Конституції», - сказав він.

Разом з тим, за словами М.ТОМЕНКА, якщо буде остаточно реалізована ідея повернення до Конституції 28 червня 1996 року (після рішення Конституційного Суду та відповідного рішення Верховної Ради), з’являться дві важливі обставини. Першою такою обставиною віце-спікер визначив те, що Президент, а не парламент, формуватиме склад уряду. М.ТОМЕНКО нагадав, що серед повноважень ВР залишиться лише надання згоди на призначення Президентом України прем’єр-міністра (ст. 85, п.12 Конституції 28 червня 1996 р.). Відповідно, ст.106, п.9 Конституції 28 червня 1996 р. передбачає, що саме Президент призначає за поданням прем’єр-міністра членів Кабінету міністрів України.

Другою обставиною М.ТОМЕНКО назвав ст.114 Конституції 28 червня 1996 р., яка визначає, що до складу Кабінету міністрів України входять прем`єр-міністр України, перший віце-прем`єр-міністр, три віце-прем`єр-міністри, міністри.

«Отож, якщо буде реалізована модель повернення до президентсько-парламентської республіки, сама процедура призначення уряду переходить до Президента. Окрім того, в уряді може бути лише один перший віце-прем`єр-міністр та три віце-прем`єр-міністри. Сьогодні, як відомо, в уряді працює один перший віце-прем`єр-міністр та п’ять віце-прем`єр-міністрів», - відзначив віце-спікер. Говорячи про проблему відсутності гуманітарного віце-прем’єр-міністра, М.ТОМЕНКО сказав, що «саме після того, як буде остаточно визначена кількість віце-прем`єрів, можна буде очікувати на його появу».