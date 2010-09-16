Рух на Сумщині ДАІ перекриватиме під диктовку Держохорони

Державтоінспекція обмежуватиме рух у Сумській області у зв`язку з автопробігом за участю президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА лише за рішенням Управління держохорони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України Володимир РЕЗНІКОВ сьогодні на прес-конференції в Києве.

«Підрозділи ДАІ здійснюватимуть певні заходи: вводитимуть на окремих ділянках доріг певні обмеження, однак ці заходи вживатимуться тільки за рішенням представників Управління держохорони», - сказав він.

Як підкреслив В.РЕЗНІКОВ, «якщо будуть підстави, то ДАІ діятиме згідно із законом».

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ 17 вересня візьмуть участь у заходах, присвячених Міжнародному автопробігу Санкт-Петербург – Москва – Київ.

Міжнародний автопробіг Санкт-Петербург – Москва – Київ пройде, зокрема, по території Сумської області.

13 вересня від Орловських воріт Єкатерининського парку Царського Села стартували 20 автомобілів - учасників автопробігу.

За шість днів екіпажі мають дістатися до Києва. Автопробіг пройде через Великий Новгород, Твер, Калугу, Брянськ, Чернігів. У цих містах заплановано урочисту зустріч учасників автопробігу і концерти з участю груп «Ногу свело!» і «Воплі Відоплясова».

Пробіг покликаний повторити історичні перегони, які проводилася з 16 по 29 червня (за старим стилем) 1910 року Імператорським російським автомобільним товариством на приз імператора Миколи II.