Азаров думає, що зі своїм Податковим кодексом переплюнув усю Європу

Проект Податкового кодексу створює найпривабливіші умови для ведення бізнесу в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів України прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«Запропонований на розгляд проект Податкового кодексу створює найпривабливіші у Європі умови для ведення бізнесу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що проект Податкового кодексу гарантує «якісне підвищення економічної свободи», нову модель адміністрування. «В Україні буде запроваджений принцип правомірності рішень платника податків, вичерпний перелік повноважень податкових органів, який не може бути розширений», - наголосив М.АЗАРОВ.

Також, за словами прем’єра, згідно з Податковим кодексом, кількість перевірок платників податків буде зменшено до мінімуму. «Зустріч з податковим інспектором буде не правилом, а винятком», - наголосив він.