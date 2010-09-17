Головатий лякає конституційним колапсом: далі нуль, дірка!

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Сергій ГОЛОВАТИЙ вважає, що у разі скасування конституційної реформи, політичні сили повинні будуть шукати компроміс, щоб уникнути юридичного колапсу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це С.ГОЛОВАТИЙ заявив в ефірі телеканалу.

“Якщо Конституційний Суд України визнає зміни до Конституції 2004 року неконституційними, то норми діючої Конституції не втратять чинності”, - сказав він.

За словами С.ГОЛОВАТОГО, Верховна Рада, “обрана всенародно, збереже свої повноваження на визначені їй 5 років, але наступний парламент українці обрати не зможуть”.

“Вона (Верховна Рада України — УНІАН) буде із цими повноваженнями на той термін, який легітимізований народом 2007 року. 5 років із цими повноваженнями, далі нуль! Далі дірка!..” — наголосив С.ГОЛОВАТИЙ.

На його думку, після завершення конституційного терміну повноважень парламенту і Президента не можна буде провести вибори, оскільки для цього необхідно буде внести зміни до Конституції, а це нікому буде робити.

С.ГОЛОВАТИЙ вважає, що вихід з цього “юридичного колапсу” є у пошуку широкого політичного компромісу між всіма політичними силами для побудови конструктивного конституційного процесу.

“Треба врешті-решт ставити крапку в цьому антиконституційному хаосі чи фарсі, що був початий груднем 2004 року, треба йти на конституційний, легітимний процес внесення змін до Конституції на основі широкого суспільного чи політичного компромісу, який має бути досягнутий між Президентом і парламентськими фракціями в цьому парламенті”, - наголосив він.

При цьому С.ГОЛОВАТИЙ підкреслив, що “це треба зробити до кінця повноважень чинної Верховної Ради”.

Водночас, він сумнівається, що опозиція погодиться на компроміс заради уникнення конституційного вакууму у 2012 році.

“У них немає відчуття небезпеки, близькості конституційного колапсу! Вони цього поки що не розуміють”, — вважає він.

С.ГОЛОВАТИЙ переконаний, що закон №2222, тобто зміни до Конституції України від 2004 року, є “неконституційним через процедурні порушення при його прийнятті, а також у зв’язку із невідповідністю за своєю суттю європейським стандартам, зокрема, принципам верховенства права, розподілу влад в країні і демократичним нормам”.

Коментуючи можливий шлях відміни політреформи, він зазначив, що йдеться не про скасування окремих статей діючої Конституції України, а “мова йде про розгляд питання неконституційності закону №2222”.

“Можливість такого кроку дає XIII розділ Конституції України, який говорить, що якщо зміни до закону було здійснено з порушенням процедури, це є підставою для визнання закону неконституційним”, - зазначив С.ГОЛОВАТИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 252 народні депутати від коаліції звернулися до Конституційного Суду щодо конституційності закону №2222-IV «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року.

Відповідні зміни до Конституції, що обмежують повноваження Президента і посилюють повноваження ВР, були прийняті в грудні 2004 року під час пакетного голосування разом з рішенням про проведення третього туру виборів Президента. Зміни до Конституції набули чинності 1 січня 2006 року.