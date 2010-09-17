Вбивство Гонгадзе могли організувати закордонні спецслужби?

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО не виключає, що вбивство журналіста Георгія Гонгадзе могло бути організоване закордонними спецслужбами.

Про це вона сказала, коментуючи заяву колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ про те, що це вбивство є міжнародною провокацією, організованою закордонними спецслужбами, повідомляє “Телекритика”.

За її словами, «це версія, яка має бути ретельно досліджена. Це та сама версія, яку ми ще називаємо «вбивство під запис». Я цю версію не відкидаю вже кілька років. Але я поки що не побачила у матеріалах справи, тому не можу судити наскільки ретельно її вивчали слідчі». Як відомо, ця версія полягає у тому, що після випадку з побиттям журналіста Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО записи розмов Л.КУЧМИ з цього приводу були проаналізовані і його було спровоковано сказати щось подібне зі згадкою Г.Гонгадзе, а після вбивства цього журналіста його слова мали б сприйматись як доказ причетності до злочину.

В.ТЕЛИЧЕНКО наголосила, що «на жаль, у 2000 році зловживання владою та службовими повноваженнями досягали тієї міри, що журналіста ПОДОЛЬСЬКОГО незаконно затримали, вивезли в ліс, побили й залишили там напризволяще працівники правоохоронних органів за вказівкою міністра внутрішніх справ”. За її словами, це вже доведено у судовому порядку, і не виключено, що “така ситуація виявилася сприятливою передумовою для компроментації українського Президента через убивство журналіста Георгія Гонгадзе - те, що в ЗМІ називають «вбивство під запис».

При цьому В.ТЕЛИЧЕНКО висловила думку, поки не буде відповідного рішення суду, не можна виключати і безпосередню вказівку на вбивство журналіста з Банкової чи від міністра внутрішніх справ. Саме тому на сьогодні, за її словами, надзвичайно важливо дослідити записи майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Також адвокат відзначила, що поки що не побачила у матеріалах справи прямих доказів того, що загиблий міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко був єдиним замовником цього вбивства. “Але попри те, що цих прямих доказів немає, я не вірю у щирість свідчень ПУКАЧА. Я вважаю, що він злочинець, який заслуговує на довічне ув`язнення», - додала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, під час перебування у Чернігові 15 вересня Л.КУЧМА назвав справу про вбивство Г.Гонгадзе міжнародною провокацією.

За словами Л.КУЧМИ, за організацією справи зникнення журналіста стояли закордонні спецслужби, і це відомо. Він також зазначив, що володіє інформацією про участь в акціях протесту тих часів співробітників ЦРУ. "Це оплачувалося, а за гроші все можливо", - підкреслив Л.КУЧМА.