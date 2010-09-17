ГПУ хоче до суду тримати Пукача під вартою

14:32, 17 вересня 2010
Політика
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Вимагають подовжити термін

Генеральна прокуратура України направила до суду подання з вимогою подовжити до 14 грудня подовжити строк утримання колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА під вартою.

Як повідомили УНІАН у Генпрокуратурі, продовжити термін арешту необхідно для того, щоб всі сторони змогли ознайомитися з матеріалами справи, які у подальшому будуть передані до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений - О.ПУКАЧ - перебував у розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

14 вересня 2010 року прес-служба Генпрокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції О.ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе закінчується. За даними ГПУ, слідством встановлено, що замовником цього злочину був на той час глава МВС України, нині покійний, Юрій Кравченко.

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