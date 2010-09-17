В Ужгороді вибухнув мобільний телефон

В Ужгороді заборонили мобільним операторам продаж сім-карток без паспорта та ідентифікаційного кода.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було узвалено сьогодні під час сесії Ужгородської міської ради.

Приводом для ухвалення відповідного рішення став інцидент, який стався 16 вересня - вибух на подвір’ї одного з приватних будинків в Ужгороді. Як з’ясували правоохоронці, вибухівка спрацювала за допомогою дистанційного прилада у мобільному телефоні.