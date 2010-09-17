Тимошенко вимагає від Януковича особистої зустрічі

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА особистої зустрічі, а також забезпечення чесних виборів до місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що останні події навколо місцевих виборів дозволяють їй говорити, що виборів в Україні не буде, а лише «підконтрольна Центральна виборча комісія» освятить протоколи, які будуть сфальсифіковані представниками більшості територіальних виборчих комісій.

Як наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, партія “Батьківщина” вимагає від В.ЯНУКОВИЧА особистої зустрічі для того, аби лідери партії безпосередньо могли розповісти про ситуацію з виборами і надати відповідні документи, у тому числі щодо неправомірних рішень Мін’юсту, Центральної виборчої комісії тощо.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, якщо В.ЯНУКОВИЧ відмовиться від такої зустрічі, це буде свідченням того, що він є головним ідеологом руйнації виборчого процесу і безпосередньо очолює цей процес.