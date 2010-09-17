Хорошковський просить Турчинова сказати, де він забирає пошту

Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ просить колишнього першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА повідомити точну адресу проживання для вручення повістки на повторний допит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ХОРОШКОВСЬКИЙ повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.

«Так, дійсно у момент першого допиту було запропоновано пану ТУРЧИНОВУ вказати ту адресу, де він фактично проживає і бере свою пошту. На жаль, спроби вручити повістку на повторний допит не дають результату і наші співробітники мають об’їжджати усі можливі місця, де він може знаходитись», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що в цьому немає «політичного терору».

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня О.ТУРЧИНОВ як свідок був на допиті в СБУ у зв’язку зі справою компанії «РосУкрЕнерго».

Сьогодні, 17 вересня, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що співробітники Служби безпеки України розшукують О.ТУРЧИНОВА, тероризуючи його колег і родичів. Вона повідомила, що О.ТУРЧИНОВ у даний час перебуває у відрядженні, і все, що міг він розповісти СБУ, він уже розповів і додати йому нічого.

Довідка УНІАН. У справі “РосУкрЕнерго” нині під вартою перебувають двоє високопосадовців, які працювали у попередньому уряді Ю.ТИМОШЕНКО – колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО та екс-начальник Державної митниці Анатолій МАКАРЕНКО.