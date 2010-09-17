Балога нагадує Партії регіонів про сумний фінал СДПУ(о)

Лідер партії «Єдиний Центр» Віктор БАЛОГА не бачить проблеми у переході окремих партійців до Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він заявив на прес-конференції у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання, чи зазнала партія кадрових втрат внаслідок тиску на її членів з боку правлячої Партії регіонів.

«Політичний шлях партії, яка силоміць зганяє людей у свої лави, буде коротким», - сказав В.БАЛОГА.

«У новітній політичній історії України вже були приклади, коли провладні партії зростали, як на дріжджах. Їхніми членами з легкої руки чиновників ставали трудові колетиви цілих заводів, шкіл і театрів. І сумний фінал цих партій усі добре знають. Де зараз НДП, де СДПУ(о)? Свого часу до об’єднаних есдеків записали весь склад київського «Динамо». Однак це їм не допомогло ще раз одержати статус парламентської партії», - нагадав він.

За словами В.БАЛОГА, «Єдиний Центр» не бачить серйозної проблеми у тому, що окремі партійці віддали перевагу членству у Партії регіонів. «Кожен сам обирає собі шлях і робить свій вибір. Ці міграції лише зміцнюють нашу партію й ідейно, і організаційно», - зазначив В.БАЛОГА.

Коментуючи можливість скасування політичної реформи 2004 року і внесення змін до Конституції, лідер «Єдиного Центру» заявив, що Основний Закон потребує удосконалення у всіх розділах. Однак будь-які зміни слід проводити не поспіхом, як це пропонують деякі представники коаліції, а з неухильним дотриманням діючих конституційних і законодавчих процедур.

«Не сприймаю ідею, яку зараз протягує парламентська більшість, про якнайшвидше голосування за зміну чинної Конституції. Будь-які поправки мають пройти через широке всенародне обговорення. У Верховну Раду на затвердження потрібно вносити тільки ті конституційні новації, які схвалять українські громадяни на відкритому референдумі», - сказав В.БАЛОГА.