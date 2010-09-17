Хорошковський знає, що до махінацій у Родовідбанку причетні нардепи

Служба безпеки України перевіряє можливу причетність окремих народних депутатів до фінансових махінацій у “Родовідбанку”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ на брифінгу в Києві.

За його словами, головним обвинувачуваним у цій справі є колишній тимчасовий адміністратор цього банку Сергій ЩЕРБИНА.

«Він хоч і достатньо впливова особа у банку, але ми не розглядаємо його як верхівку айсбергу. Ми вважаємо і знаємо, що були інші дійові особи, у тому числі з депутатського корпусу, які впливали на прийняття ним (ЩЕРБИНОЮ) рішень. Ми це досліджуємо і за результатами будемо звертатися до Генеральної прокуратури з проханням зняти з окремих депутатів депутатську недоторканність», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у червні стало відомо, що Служба безпеки України викрила розтрату держкоштів у “Родовідбанку” на суму понад 1 млрд. грн., виділених Нацбанком у вигляді рефінансування цього комерційного банку. Встановлено, що протягом вересня минулого року – у лютому цього року службові особи “Родовідбанку” використали не за цільовим призначенням 340 млн. грн., з яких безпосередньо 300 млн. грн. було перераховано сторонній особі за надання юридичних послуг, хоча в самому банку є свій штат юристів.