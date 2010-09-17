Герман дала Тимошенко «маленьку пораду»

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає цілком можливою особисту зустріч лідера “Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це йдеться у заяві Г.ГЕРМАН, переданій агентству УНІАН.

“Президент ніколи не відмовлявся від діалогу з опозицією. Навпаки – він завжди всіляко заохочував такий діалог як нормальну європейську форму співжиття. Тому я думаю, що зустріч з лідерами опозиційних партій є можливою навіть за такого щільного графіка, за яким працює глава держави”, - сказала вона.

При цьому Г.ГЕРМАН додала “лише маленьку пораду” Ю.ТИМОШЕНКО, яка заявила, що “вимагає зустрічі з Президентом”. “Як людині, яка часто спілкується з європейськими політиками, їй не зашкодить знати, що у світі не прийнято вживати імперативні форми дієслів. Є більш м’якші, не такі агресивні, не такі радянські. Треба казати: прошу, пропоную, висловлюю сподівання і т.д. Така лексика, якою користується ТИМОШЕНКО, вважається поганим тоном”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вимагає від Президента В.ЯНУКОВИЧА особистої зустрічі, а також забезпечення чесних виборів до місцевих органів влади.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що останні події навколо місцевих виборів дозволяють їй говорити, що виборів в Україні не буде, а лише «підконтрольна Центральна виборча комісія» освятить протоколи, які будуть сфальсифіковані представниками більшості територіальних виборчих комісій.

Як наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, партія “Батьківщина” вимагає від В.ЯНУКОВИЧА особистої зустрічі для того, аби лідери партії безпосередньо могли розповісти про ситуацію з виборами і надати відповідні документи, у тому числі щодо неправомірних рішень Мін’юсту, Центральної виборчої комісії тощо.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, якщо В.ЯНУКОВИЧ відмовиться від такої зустрічі, це буде свідченням того, що він є головним ідеологом руйнації виборчого процесу і безпосередньо очолює цей процес.