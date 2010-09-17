Київський суд дозволив ліквідувати райради в Черкасах

Набуло чинності рішення Київського обласного апеляційного суду, яким скасовано рішення Соснівського райсуду Черкас від 25 травня 2010 року, яке визнавало рішення міської ради про ліквідацію райрад протиправним.

Як повідомив кореспонденту УНІАН міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ, ліквідація районних рад – представницьких органів, які не мають своїх повноважень – дозволить зекономити близько 7 млн. грн. бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада 2009 року депутати Черкаської міської ради ліквідували районні ради. За це рішення проголосували 37 депутатів. Райради скасовано „з метою удосконалення системи управління містом, поліпшення якості адміністративних послуг, які надаються членам територіальної громади, ефективного використання трудових, фінансових ресурсів та з метою уникнення дублювання повноважень”.