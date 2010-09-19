Навіщо Партії регіонів викривати корупцію в Києві?

У партії "Батьківщина" не виключають, що найближчим часом може бути обрано нового секретаря Київради замість Олеся ДОВГОГО.

Таку думку в інтерв’ю “5 каналу” висловив член парламентської фракції "БЮТ-Батьківщина", голова Київської міської організації партії "Батьківщина" Анатолій СЕМИНОГА.

Народний депутат висловив сумнів, що гучні процеси, ініційовані новою владою проти команди мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, насправді спрямовані на виявлення корупціонерів. "Я сумніваюся, що у нинішньої влади є щире прагнення розібратися, як господарював у місті Києві пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, що вони нагосподарювали і куди були вилучені кошти за рахунок продажу землі, комунального майна, банків", - сказав він.

А.СЕМИНОГА наголосив, що спостерігається просто намагання створити більшість під Партію регіонів.

"Я не здивуюся, якщо найближчим часом постане питання у Київраді про переобрання секретаря Київради на представника Партії регіонів", - сказав він. На думку депутата, команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО під цим "пресингом" погодиться на такий розвиток подій.

"Іде просто намагання у такий незаконний спосіб отримати всю владу без підтримки виборців та намагання всі тіньові потоки підпорядкувати собі", - додав А.СЕМИНОГА.