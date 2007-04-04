О 17.00 розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомив народний депутат України Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів).

За його словами, планується розглянути ситуацію, яка склалася навколо Конституційного Суду України. Він зазначає, що здійснюється «тиск на голову КС з боку опонентів, які рекомендували його на цю посаду (йдеться про І.ДОМБРОВСЬКОГО, який обирався до КС по квоті Президента України – УНІАН).

Ю.МІРОШНИЧЕНКО не виключає можливості розгляду питання щодо можливості прийняття указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про введення надзвичайного стану.

Він зазначив, що поки що це питання вивчається. За його словами, «не хотілося б, щоб були прийняті заяви, які б поглибили протистояння». «Бо чим більше заяв, тим менша вірогідність повернення до переговорного процесу», - заявив депутат.

Водночас Ю.МІРОШНИЧЕНКО не виключає, що на сьогодні події ще не досягли «точки кипіння», після якої можливі переговори і можливий варіант, коли дві сторони «роблять кроки назад».