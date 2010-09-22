Янукович в ООН похвалився прогресом у досягненні Цілей тисячоліття

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що держава досягла істотного прогресу у досягненні Цілей тисячоліття ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави заявив сьогодні у своєму виступі на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН високого рівня, присвяченому прогресу у досягненні Цілей розвитку, визначених у Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй.

Президент України наголосив, що Цілі розвитку тисячоліття стали однією з основ стратегії соціального розвитку України та концептуальними рамками співпраці держави з міжнародними донорами.

В.ЯНУКОВИЧ констатував з трибуни Генасамблеї, що Україна передала до секретаріату ООН звітній документ, в якому відображені національні індикатори щодо досягнення Цілей тисячоліття, встановлених для держави.

«Як можна відзначити з цього документа, Україна досягла істотного прогресу. Україна в цілому успішно вирішує завдання в рамках досягнення цілей. Головне, що завдяки підвищенню рівня мінімальних соціальних стандартів нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що Україна має достатньо високі показники в освіті: «У даний час триває реформування у цій сфері».

Також, заявив глава держави, значною мірою покращилася ситуація у сфері охорони здоров’я: «Особливо помітні досягнення у зменшенні дитячої смертності та покращенні здоров’я матерів”.

Водночас, як зауважив Президент України, до актуальних завдань керівництва держави можна віднести продовження роботи із забезпечення гендерної рівності та оздоровлення екології.

«Найбільше занепокоєння викликає ситуація з епідемією ВІЛ/СНІДу. На цій проблемі ми маємо зосередити особливі зусилля», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим він зазначив, що значною перешкодою для досягнення Цілей розвитку тисячоліття в Україні, як і в усьому світі, стала економічна криза. «Єдиний шлях виходу України на траєкторію стабільного розвитку – це рішучі і всеосяжні реформи, спрямовані на підвищення конкурентної спроможності економіки, поєднання з виваженою соціальною політикою», - сказав Президент України.