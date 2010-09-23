Верховна Рада почала робочий день з перерви

У роботі Верховної Ради на вимогу фракцій Блоку Юлії Тимошенко та блоку “Наша Україна – Народна самооборона” оголошено перерву на 30 хвилин

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що ці фракції вимагають перерви для проведення консультацій та засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів з метою обговорення дискусійних питань, які стоять сьогодні у порядку денному роботи парламенту.

В.ЛИТВИН запропонував не оголошувати перерву і щоб засідання ВР вів перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК, а сам він у цей час проводитиме засідання Погоджувальної ради. Водночас парламент не розглядатиме «кадрові питання», які на сьогодні є дискусійними, але фракції БЮТ та НУ-НС не погодилися з цією пропозицією і наполягли на оголошенні перерви.

Після цього В.ЛИТВИН оголосив перерву на 30 хвилин.