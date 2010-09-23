Лукаш визнала помилку Партії регіонів

Перший заступник глави Адміністрації Президента, представник Президента у Конституційному Суді Олена ЛУКАШ вважає, що народні депутати від Партії регіонів зробили помилку та неконституційний крок, проголосувавши за закон про внесення змін до Конституції від 8 грудня 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в інтерв’ю журналістам.

«Я визнаю помилку, і час її виправляти», - сказала О.ЛУКАШ.

За її словами, на момент ухвалення закону № 2222 в країні відбувалася найгостріша політична криза, і кожен, хто голосував за цей закон, знав, що він ухвалюється за антиконституційною процедурою, і це результат політичних домовленостей.

«Помилки робляться для того, щоб їх виправляти. І зараз прийшов час виправляти помилки», - наголосила вона.

Водночас, О.ЛУКАШ не відповіла на запитання, які правові наслідки можуть бути в країні, якщо Конституційний Суд визнає закон № 2222 неконституційним.

«Сьогодні давати відповідь щодо наслідків – це фактично прогнозувати рішення суду», - сказала О.ЛУКАШ, зауваживши, що не хоче таким чином тиснути на суд.

За словами представника Президента, сьогодні в Україні є дієві глава держави, парламент та уряд. На її думку, питання стосовно наслідків рішення КС – це питання «наступної конституційної парламентської процедури».

«Безладу в країні не буде. На сьогодні виправляється конституційна помилка», - сказала О.ЛУКАШ.

Вона зауважила, що після рішення КС в країні відбуватиметься серйозний політичний процес. «Яким він буде, ми побачимо лише тоді, коли отримаємо рішення Конституційного Суду», - наголосила О.ЛУКАШ.