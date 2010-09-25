Ющенко: "Наша Украина" зменшить кількість керівних органів

Лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО заявляє про суттєве оновлення очолюваної ним політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи результати ІХ з’їзду партії.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що на сьогодні Україна переживає «неапогей демократичних перетворень, свободи». «Тому для політичних сил демократичного спрямування важливо сьогодні зробити висновки і винести уроки», - вважає він.

В.ЮЩЕНКО нагадав про сьогоднішнє рішення партії суттєво оновити керівництво, зокрема з’їзд переобрав політраду партії, яку очолив Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО замість Віри УЛЬЯНЧЕНКО, а головою виконкому був обраний Сергій БОНДАРЧУК.

«Я гордий цими двома рішеннями», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Ми прийняли рішення про суттєве оновлення нашої політичної сили», - додав лідер «Нашої України».

За його словами, це свідчить про те, що партія після президентських виборів чесно поглянула на свої проблеми і зробила правильні висновки.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що на наступному з’їзді планується внести зміни до статуту партії, суттєво зменшивши кількість керівних органів і зробивши їх більш мобільними для прийняття рішень.