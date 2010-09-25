Ющенко: "Наша Украина" зменшить кількість керівних органів
Партія чесно поглянула на свої проблеми
Лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО заявляє про суттєве оновлення очолюваної ним політичної сили.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи результати ІХ з’їзду партії.
В.ЮЩЕНКО зауважив, що на сьогодні Україна переживає «неапогей демократичних перетворень, свободи». «Тому для політичних сил демократичного спрямування важливо сьогодні зробити висновки і винести уроки», - вважає він.
В.ЮЩЕНКО нагадав про сьогоднішнє рішення партії суттєво оновити керівництво, зокрема з’їзд переобрав політраду партії, яку очолив Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО замість Віри УЛЬЯНЧЕНКО, а головою виконкому був обраний Сергій БОНДАРЧУК.
«Я гордий цими двома рішеннями», - сказав В.ЮЩЕНКО.
«Ми прийняли рішення про суттєве оновлення нашої політичної сили», - додав лідер «Нашої України».
За його словами, це свідчить про те, що партія після президентських виборів чесно поглянула на свої проблеми і зробила правильні висновки.
В.ЮЩЕНКО також повідомив, що на наступному з’їзді планується внести зміни до статуту партії, суттєво зменшивши кількість керівних органів і зробивши їх більш мобільними для прийняття рішень.