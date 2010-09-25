Смертник підірвав міліціонерів, які стояли в очепленні

До лікарень Махачкали після теракту, здійсненого пізно ввечері 24 вересня, доставлено 30 осіб, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на представників МВС Дагестану. Серед числі потерпілих, за словами співрозмовників агентства, мінімум 20 співробітників правоохоронних органів, четверо цивільних, особи шістьох встановлюються. Представники МВС республіки також повідомили, що стан трьох поранених лікарі оцінюють як тяжкий.

За попередньою версією, терорист-смертник спробував біля будинку, де була заблокована група бойовиків, пройти крізь кільце очеплення, проте був зупинений міліціонером, після чого попрямував до групи змінених з чергування і привів в дію вибуховий пристрій.

Представники МВС Дагестану наголосили, що завдяки діями міліціонерів вдалося уникнути більшої кількості жертв - терорист не зміг пройти до основної групи працівників правоохоронних органів, що перебували на місці операції. Особа смертника встановлюється.