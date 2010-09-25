Західне агентство переплутало Януковича з Ющенком (фото)
13:17, 25 вересня 2010Політика
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Конфуз у Нью-Йорку
В ході висвітлення сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, в роботі якої брав участь у тому числі й український президент, сатвся кумедний епізод.
Як повідомляє Фокус, агентство Bloomberg, що проводило зйомку виступу українського президента, підписало фотографії Віктора Януковича «Віктор Ющенко».
Авторитетне американське агентство Bloomberg існує з 1981 року. Засноване бізнесменом Майклом Блумбергом. Спеціалізується на економічній, фінансовій та інвестиційній інформації. Журналісти Bloomberg працюють у більш ніж 70 країнах.
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