Західне агентство переплутало Януковича з Ющенком (фото)

В ході висвітлення сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, в роботі якої брав участь у тому числі й український президент, сатвся кумедний епізод.

Як повідомляє Фокус, агентство Bloomberg, що проводило зйомку виступу українського президента, підписало фотографії Віктора Януковича «Віктор Ющенко».

Авторитетне американське агентство Bloomberg існує з 1981 року. Засноване бізнесменом Майклом Блумбергом. Спеціалізується на економічній, фінансовій та інвестиційній інформації. Журналісти Bloomberg працюють у більш ніж 70 країнах.