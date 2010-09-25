Активісти "Зеленого фронту" просять у Януковича захисту від репресій

Харківський "Зелений фронт" надіслав Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ відкрите звернення, в якому висловив побоювання за життя та безпеку своїх активістів, а також їхніх близьких.

Як наголошується в листі, переданому агентству УНІАН, приводом для звернення стала пожежа, що сталася в Харкові 18 вересня, котра «дивним чином перекинулася з даху семиповерхової будівлі Харківського національного університету на перший поверх, - у приймальню «Зеленого фронту».

«Ця пожежа є черговою ланкою в ланцюгу дивних і «нез`ясовних» подій, таких як незаконні затримання активістів, залякування, погрози», - йдеться в листі.

Крім того, «Зелений фронт» стверджує, що "мобільні і стаціонарні телефони лідерів руху прослуховуються, за ними ведеться стеження".

Активісти заявляють також, що "тиск (на активістів) відбувається на робочих місцях, у навчальних закладах", а приводом для гонінь може стати просто пов`язана зелена стрічка - символ "Зеленого фронту".

"Ми боїмося за свої життя і здоров`я, за безпеку наших близьких. Ми чудово розуміємо, що міська влада на цьому не зупиниться. Але як далеко вона може зайти для того, щоб задушити демократичний і правозахисний рух у Харкові?", - запитується в листі.

Автори листа просять В.ЯНУКОВИЧА втрутитися в ситуацію. «Тільки Ви, як гарант демократії, можете зупинити репресії в Харкові і відновити порушену справедливість», - наголошується в листі.