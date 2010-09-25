Балога вважає, що Янукович ксерокопіює помилки Ющенка

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА звинувачує оточення Президента України в регіонах у використанні адміністративного ресурсу на місцевих виборах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Президент Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що перші вибори за його каденції пройдуть у відповідності з міжнародними стандартами, натомість його намісники в регіонах на повну силу задіяли адміністративний ресурс», – заявив В.БАЛОГА, виступаючи перед партійним активом Донецької області.

За його словами, цей тиск з боку провладної партії на інші політичні сили відчувається не лише у західних областях, а й на Донеччині, загалом на сході України. «Складається враження, що команда відокремилася від глави держави і пішла в автономне плавання. Особисто мені важко повірити, що вказівки «бетонувати» країну та йти напролом виходять з четвертого поверху будинку на Банковій. Нова влада, як на ксероксі, множить помилки попередньої команди», – сказав він.

В.БАЛОГА констатував, що нова влада діє силою, з адміністративним ресурсом та бюджетними грошима. «Влада обіцяє все і вся, відкриває термінали аеропортів та асфальтує дороги, щоправда, переважно до своїх будинків, а видає це за свої досягнення. На місцевих виборах між правлячою партією і опозицією сутичка йде виключно за владу, маємо багато політики, але мало інтересів людей та суспільства», – сказав він.

Під час прес-конференції у Донецьку, відповідаючи на запитання журналістів про те, як “Єдиний Центр” захищатиме у регіонах своїх кандидатів, які поставлені у нерівні умови ведення виборчої кампанії, В.БАЛОГА сказав, що головний захист - це “прагнення єдиноцентристів перемагати на місцевих виборах і втілювати у життя програму партії”.

«Ми маємо команду, яка складе гідну конкуренцію тим представникам Партії регіонів, які вже вважають себе переможцями на виборах 31 жовтня. Упевнений, що наші молоді та амбіційні кандидати будуть підганяти тих, хто вже давно працює у владі. Змагання думок та ідей – це найкращий спосіб змінити стандарти життя, зробити Україну якісною», - зазначив В.БАЛОГА.