Литвин каже, що в Україні немає свободи слова

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що наразі в країні немає свободи слова. Про це він заявив перед громадськістю міста Южне Одеської області.

"У нас немає свободи слова. Якщо раніше одиниці журналістів не продавалися, то тепер (залишилися – УНІАН) тільки одиниці принципових. Іноді досить поглянути на назви тих або інших видань, і буде ясно, як вони піднесуть інформацію. Звичайно, це не стосується присутніх».

На думку В.ЛИТВИНА, в Україні повинен відбутися серйозний діалог, як жити далі в ситуації, що склалася в засобах масової інформації. Зауваживши, що «президент запропонував закон, згідно якому може з`явитися справжнє незалежне телебачення», спікер парламенту висловив побоювання щодо «профанації в цьому питанні: навряд чи нам потрібна «галочка» в питанні про свободу слова».

Торкнувшись передвиборної ситуації, В.ЛИТВИН спрогнозував, що виборчий список «Народної партії» в Одеську обласну раду очолить народний депутат України Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, а в цілому по Україні очолювана їм Народна партія набере до 10 відсотків мандатів в місцевих радах. Разом з тим він зазначив, що розуміє складність виконання цього завдання.

«На партійному з`їзді я казав, що ми вже практично подарували 5 відсотків місць інших партіям, тому що деякі політичні сили дуже наполегливо пропонують нашим однопартійцям балотуватися по мажоритарних округах», - підкреслив лідер Народної партії.

Хто очолить список «народників» в Одеську міськраду, В.Литвин не назвав: «Я спеціально не цікавлюся списками кандидатів до місцевих рад, залишаючи право вирішувати ці питання однопартійцям на місцях».