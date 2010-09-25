Яценюк порадив Януковичу повчитися

Лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що рішення щодо змін до Конституції має прийматися на всенародному референдумі, і цьому повинен передувати широкий суспільно-політичний діалог.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він сказав в ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

«Нову редакцію Конституції треба підготувати на Конституційній асамблеї і подати на референдум, щоб це не була редакція Конституції просто на догоду президенту, уряду й парламенту», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Нинішній владі, зазначив він, передусім треба навчитися виконувати чинну Конституцію, а не змінювати її під ситуацію: «Конституція – не статут закритого акціонерного товариства, а Основний закон держави».

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що підстав для скасування політреформи 2004 року більш ніж достатньо: «Це не були конституційні зміни, це був політичний торг. Один документ проголосований парламентом, інший переданий до Конституційного Суду, третій повернувся з КС і четвертий прийняли як зміни до Конституції».

Немає сумнівів, зазначив він, що Конституційний Суд скасує політреформу-2004: юридичні підстави є, крім того, цьому сприятимуть останні зміни у складі КС. «Але скасування політреформи ніяк не вплине на чинність сьогоднішньої Конституції. Ми не можемо автоматично повернутись до Конституції 1996 року. Рішення Конституційного Суду не змінить повноважень ні Президента, ні уряду, ні парламенту. Хіба що рішення КС напишуть на Банковій», - сказав він.

Влада повинна усвідомити, наголосив А.ЯЦЕНЮК, що Конституція - це документ не для Президента, прем’єра чи депутатів, це документ для всього українського народу. «У розділі «Права і свободи людини і громадянина» нашої Конституції записано: людина має право на житло, на освіту, на працю. У мене питання: чи багато людей сьогодні забезпечені власним житлом, безкоштовною освітою і чому в Україні 2,5 мільйони безробітних?», - зазначив лідер партії “Фронт Змін”.

Він звернувся до нинішнього Президента і парламентської коаліції: «Спробуйте хоча б виконати те, що написано в чинному Основному Законі - як гаранти Конституції, як люди, які отримали всі повноваження, які відповідальні перед українським народом, насамперед за виконання положень Основного Закону».

А.ЯЦЕНЮК не відкидає того, що українська Конституція недосконала, проте головне питання полягає в тому, що змінювати і як вносити зміни. Той спосіб, яким це робиться зараз в Україні, не є демократичним, сказав він. «Парламент у цьому складі, за цією виборчою системою і в сьогоднішній ситуації не має ні політичного, ні морального права голосувати за нову Конституцію», - зауважив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, народ хочуть усунути від процесу прийняття рішення, якою бути Конституції, хоча за Основним Законом саме народ є основним джерелом влади в країні. «Тому моя позиція наступна: якщо Президент хоче дійсно якісних змін в країні, нехай пояснить, навіщо він змінює Конституцію. Як рядовий громадянин я хочу почути, що безпосередньо зміниться в моєму житті й житті інших українців після того, коли буде прийнята нова редакція Конституції», - підкреслив лідер партії «Фронт Змін».