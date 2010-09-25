Азаров похвалив Добкіна за чисті вулиці

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначив чистоту вулиць у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, своє враження від міста прем’єр висловив, порівнюючи роботу Харківської та Одеської міської влади.

«Я досить пряма людина, тому сказав меру Одеси всі враження, які у мене виникли, коли я проїжджав по Одесі, або виходив з машини і бачив місто. Зовсім протилежне я сказав вашому губернатору. Щиро сказав: Михайле Марковичу (ДОБКІН – УНІАН), Харків і Одеса – небо і земля!», наголосив М.АЗАРОВ.

Керівник уряду високо оцінив «порядок і прогрес» у Харкові та водночас висловив жаль із приводу низької якості доріг у Одесі.

«Мені прикро як прем’єр-міністру. У нас Одеса має бути кращою за Харків, або принаймні не гіршою. І вона обов’язково буде не гіршою за Харків», - зазначив М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр висловив задоволення роботою місцевої влади у Харкові, зауваживши, що «місто покращується на очах».

Як повідомляв УНІАН, під час робочого візиту до Одеси М.АЗАРОВ критично оцінив роботу мера міста Едуарда ГУРВІЦА, зокрема відзначив незадовільний стан доріг.