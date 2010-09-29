Тігіпко відмовив свою партію висувати кандидата в мери Одеси

Більшістю голосів делегати одеської партконференції «Сильної України» ухвалили рішення відмовитися від висунення представника партії на посаду мера Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, деякі учасники конференції були здивовані несподіваною відмовою лідера місцевого осередку партії Світлани ФАБРИКАНТ позмагатися за крісло міського голови, оскільки раніше ця ідея неодноразово озвучувалася.

За ініціативою місцевого осередку «Сильної України» також було проведено опитування жителів на вулицях міста, щоб з`ясувати рейтинги можливих претендентів у мери. Проте на конференції пролунала заява про порівняно невисоку підтримку одеситами цієї кандидатури, про що нібито засвідчили заміри громадської думки напередодні виборів.

Публічно схвалив відмову С.ФАБРИКАНТ брати участь у передвиборчих перегонах також лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО, який виступив на партконференції, хоча низка делегатів вважали такий підхід помилковим.

С.ТІГІПКО постарався переконати тих, хто вагався: «Партія регіонів - сильний союзник, і для того, аби щось змінити, ми повинні їх підтримати». Він наголосив, що «хоча «Сильна Україна» і конкурує з Партією регіонів», проте кращого союзника, чим «регіонали», для відновлення економіки немає».

Лідер «Сильної України» також поскаржився, що нині йому доводиться відповідати за вирішення всіх економічних проблем у країні: «Один в уряді, не маючи людини у фракції в парламенті, я відповідаю за все в країні, і я не боюся цього. Бо для політика все, що не є некрологом, – все піар».

У свою чергу, запрошений на партконференцію «Сильної України» голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ, раніше висунутий «регіоналами» кандидатом у мери Одеси, пообіцяв С.ФАБРИКАНТ посаду секретаря Одеської міськради в разі перемоги на виборах.

Крім того, запевнив він, Партія регіонів не використовуватиме свої адміністративні можливості проти «Сильної України» і висловив упевненість, що представники від Партії регіонів, «Сильної України» і «Родини» зможуть утворити депутатську більшість в Одеській міськраді.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня заступник голови партії «Сильна Україна» Костянтин БОНДАРЕНКО виступив із заявою, звинувативши голову Одеської ОДА Едуарда МАТВІЙЧУКА, який очолює облорганізацію Партії регіонів у зриві дострокових виборів мера Ізмаїла. «Провина за зрив виборів в Ізмаїлі повністю лежить на керівництві Одеської області, зокрема, губернаторові Едуардові МАТВІЙЧУКУ і представниках влади на місцях», - заявив К.БОНДАРЕНКО.

"Побачивши, що представники Партії регіонів не можуть розраховувати на успіх на виборах, місцева влада вирішила відмінити вибори взагалі", - наголосив К.БОНДАРЕНКО. За його словами, ізмаїльський сценарій може повторитися і на виборах 31 жовтня. К.БОНДАРЕНКО висловив упевненість, що обласна влада Одеської області повинна зосередитися на своїх прямих обов`язках: "Губернаторові слід більше уваги приділяти ситуації в соціально-економічній сфері області, а не плести політичні інтриги».

К.БОНДАРЕНКО також наголосив, що виборці самі дадуть належну оцінку діям одеської влади. "Використання адміністративного ресурсу - вагомий важіль, але реальну картину суспільної підтримки в області, і зокрема в Ізмаїлі, ми одержимо 31 жовтня. Упевнений, люди зроблять правильний вибір", - наголосив заступник голови "Сильної України".