У Тимошенко вже лякають Україну гіперінфляцією

До кінця року інфляція в Україні може досягти 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив міністр фінансів опозиційного уряду, народний депутат, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій СЕНЧЕНКО.

Він стверджує, що сьогодні перед Україною постала загроза гіперінфляції. На думку депутата, продукти харчування є основною інфляційною складовою, а його прогноз щодо продуктів харчування залишається негативним, мінімум, до середини 2011 року.

“Одна з причин (подорожчання продуктів – УНІАН) полягає у тому, що уряд АЗАРОВА друкував гроші у такому темпі, що мені складно це з чимось порівняти», - говорить А.СЕНЧЕНКО. За його словами, це було зроблено через емісію державних цінних паперів. «Темп внутрішніх запозичень уряду АЗАРОВА за час, скільки існує цей уряд, удвічі вищий, ніж темп внутрішніх запозичень уряду ТИМОШЕНКО», - зазначив депутат.

А.СЕНЧЕНКО говорить про те, що одна з причин інфляції лежить також у дефіциті держбюджету: «Ті кошти, які були надруковані, направлені на розкішне життя влади, а у результаті обернулися інфляційним тиском на все населення».

Крім того, депутат говорить про те, що економічних підстав для підвищення ціни на газ для населення у влади не було.

Також він стверджує, що дані Державного комітету статистики не показують реальної картини таких показників, як ціни на продукти харчування і показники промислового виробництва. Зокрема, за його словами, в квітні падіння промвиробництва становило 1,8%, у травні – 2,4%, у червні – 1,5%. «Дані Держкомстату щодо продуктів харчування… тут вже починається трохи інший підхід, тобто вони не порівнюють місяці цього року з місяцями минулого року, а беруть за базу початок року і поточний період», - говорить він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики України, інфляція в Україні у серпні 2010 року порівняно з липнем ц.р. становила 1,2%, з початку 2010 року – 4,3%. Порівняно з серпнем 2009 року показник інфляції становив 8,3%, а порівняно з січнем-серпнем 2009 року – 9,2%.

Базова інфляція (базовий індекс споживацьких цін) в Україні у серпні 2010 року проти липня 2010 року становила 0,6%, за січень-серпень ц.р. – 4%.