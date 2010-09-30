Кравчук обурюється, що Пінчук не запросив до Ялти Тимошенко

Вперше в історії Ялтинської європейської стратегії (YES) на саміт не запросили лідера найбільшої опозиційної партії України.

Про це заявив перший Президент України Леонід КРАВЧУК у своєму блозі на “Українській правді”.

Як пише Л.КРАВЧУК, “організатори саміту вирішили, що представляти точку зору опозиції має право тільки Арсеній ЯЦЕНЮК. Дивно, чому таке рішення прийняв організатор Ялтинського саміту Віктор ПІНЧУК. Також виникає запитання: як цього разу знані демократи з правління пояснять такий вибір учасників?”.

Як відомо, зазначає Л.КРАВЧУК, “Правління YES очолює колишній Президент Польщі Александр КВАСНЄВСЬКИЙ, а до його складу входять, зокрема, депутат Європейського Парламенту Марек СИВЕЦЬ та колишній Генсек Ради Євросоюзу Хав`єр СОЛАНА”.

“Ми ж знаємо, - продовжує він, - що у всіх попередніх самітах лідери української опозиції мали можливість виступити перед світовою політичною та експертною елітою”.

Також Л.КРАВЧУК запитує: “Чому на Ялтинський саміт запрошується тільки Л.Д.КУЧМА? Чи можна це тлумачити таким чином, якщо якийсь саміт організує багатий зять В.А.ЮЩЕНКА, то лише він буде запрошений? Тоді в мене не має жодної перспективи потрапити на подібне зібрання. І чи не є реальною правдою те, що російська демократія по відношенню до України зупиняється на хуторі Михайлівський, а європейська – на станції Чоп?”.

7-й щорічний саміт YES у Ялті починає свою роботу у п`ятницю, 1 жовтня.