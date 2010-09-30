Попов особисто простежить за ліквідацією райрад у Киеві

З 31 жовтня будуть утворені районні в місті Києві державні адміністрації, підпорядковані мерії: Голосіївська, Дарницька, Деснянська, Дніпровська, Оболонська, Печерська, Подільська, Святошинська та Шевченківська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписано в мерії 22 вересня на виконання рішення Київської міської ради від 09.09.2010 №7/4819.

Згідно з розпорядженням, створено Міську комісію з координації питань, пов’язаних з припиненням районних рад та їхніх виконавчих органів, та ліквідаційні комісії. Очолив міську комісію перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ. До її складу увійшли заступники голови КМДА, голови фракцій і депутати Київради, начальники головних управлінь.

Ліквідаційним комісіям та головам РДА доручено вжити усіх необхідних заходів, щоб унеможливити порушення прав населення міста і не допустити погіршення умов проживання та обслуговування киян під час здійснення ліквідації районних рад та адміністрацій.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Київська міська рада ліквідувала районні ради з 31 жовтня. За це рішення проголосували 95 депутатів Київради з 110 зареєстрованих у залі, проти висловилися 12.

Київрада припинила з 31 жовтня шляхом ліквідації районні в місті Києві ради: Голосіївську, Дарницьку, Деснянську, Дніпровську, Оболонську, Печерську, Подільську, Святошинську, Солом’янську, Шевченківську райради, а також їхні виконавчі органи – відповідні районні державні адміністрації.

Рішенням також передбачалось у десятиденний термін, з дня набрання чинності цього рішення, утворити ліквідаційні комісії районних рад та адміністрацій, а також вжити заходів щодо забезпечення функціонування райадміністрацій на базі виконавчих органів районних рад, які ліквідовуються відповідно до цього рішення.