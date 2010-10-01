Власенко має велику підозру, що Діденка й Макаренка "посадять"

Народний депутат України від БЮТ, юрист Сергій ВЛАСЕНКО дуже песимістично налаштований з приводу правосудного розгляду українськими судами спрв відносно колишнього заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА і екс-глави Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.

Про це він заявив в інтерв`ю LB.ua.

За словами С.ВЛАСЕНКА, навіть якщо у захисту буде достатня аргументація, навряд чи вона буде почута українськими судами.

«Песимізм підтвердився після того, як я двічі був присутній на засіданні з обрання запобіжного заходу І.ДІДЕНКУ - в Печерському суді і в Апеляційному суді. Коли суддя читає рішення, його голос тремтить, в рішенні немає аргументів, і суддя додатково робить помилку в назві компанії «Газпром-Експорт», називаючи її «Газпром-Ексіор», свідчить це тільки про одне: людина читає заготовлений текст, який вона ніколи до цього не бачила. Тому, на жаль, у мене немає сумніву в тому, що ніякого правосуддя в справі І.ДІДЕНКА і А.МАКАРЕНКА не буде».

На запитання журналіста «І вони, на відміну від КОЛЕСНІКОВА в 2005-му, сядуть?», С.ВЛАСЕНКО сказав: «Думки матеріальні – не хотів би озвучувати їх в такому ключі, але скажу, що у мене якнайглибший песимізм з приводу правосудного розгляду цих двох справ українськими судами. У справі А.МАКАРЕНКА у мене інформації менше, але стосовно І.ДІДЕНКА... Спочатку І.ДІДЕНКУ було обрано запобіжним заходом підписку про невиїзд. Передумовою до зміни запобіжного заходу може стати: порушення людиною умов підписки; перекваліфікація звинувачення на тяжче; виявлення нових обставин у справі, що свідчать про те, що людина може або вплинути на слідство, або – сховатися. Нічого такого в справі І.ДІДЕНКА не було. Єдине, на що посилався суд, виносячи ухвалу про тримання його під вартою, наявність у нього посвідки на проживання в Іспанії. Так І.ДІДЕНКО ніколи цього не приховував! Про це і раніше було відомо!». «Так, ще один аргумент: І.ДІДЕНКО займає в суспільстві високе положення, значить – може, нібито, впливати на хід слідства. По такій логіці, кожен, хто хоч чогось досяг, повинен сидіти у в`язниці. Припустимо, начальник цеху на містоутворюючому підприємстві – у нього високе соціальне положення? Високе! Він впливає на виконання робочих нормативів; формування бюджету заводу? Впливає. Значить, повинен сидіти, так чи що?», - відзначив народний депутат від БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, у справі “РосУкрЕнерго” під вартою з літа 2010 року знаходяться І.ДІДЕНКО й А.МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про спричинення шкоди Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РУЕ”. Відносно А.МАКАРЕНКО було порушено кримінальну справу за статтею "службова халатність".

9 липня СБУ затримала І.ДІДЕНКА в рамках кримінальної справи, порушеною відносно нього за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо крупних розмірах) Кримінального кодексу України.