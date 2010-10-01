Політичний "блат" підриває довіру до влади та її кандидатів

Виниклий скандал при реєстрації передвиборних списків у Одеській обласній територіальній виборчій комісії є ще одним свідченням того, що вибори-2010 будуть одними з найбрудніших в історії незалежної України, вважає директор регіональних програм Інституту національних інтересів Володимир ПОЛТОРАК.

Про це йдеться в його коментарі, переданому УНІАН.

«Дається взнаки, перш за все, недосконалість недавно прийнятого закону про вибори, - констатує одеський експерт, - адже раніше партії отримували в бюлетенях позиції згідно з результатами жеребкування. Це демократична норма - ні в кого не було ніяких підстав для опротестовування результатів «сліпої долі». Не було також підстав вважати, що комусь із учасників виборчих перегонів дається карт-бланш, а на когось влада відверто тисне».

Новий закон говорить про нумерацію політичних партій у бюлетенях згідно з порядком реєстрації. «Це вже призвело до конфліктних ситуацій, - підкреслює В.ПОЛТОРАК, - а сам хід реєстрації передвиборних списків у Одесі дозволяє говорити про використання провладними партіями адміністративного ресурсу. Того самого горезвісного ресурсу, про який уже п`ять років не було чутно в Україні».

Особливо показовим є, на думку експерта, «використання політичного блату одеськими представниками Партії регіонів, Компартії та партії «Батьківщина». «Як інакше кваліфікувати неспростовний факт позачергового проникнення їх до приміщення тервиборчкому й реєстрацію перед представниками тих партій, які всю ніч напередодні чергували біля стін комісії? Хіба не цинічним проявом адмінресурсу були дії одеської міліції, яка представників ПСПУ, «Нашої України», СПУ і «Сильної України» 29 вересня до приміщення ТВК не впускала, а тим часом ТВК зареєструвала списки Партії регіонів, КПУ і «Батьківщини»?», - зазначив В.ПОЛТОРАК.

Немає сумніву, переконаний експерт, що «таким чином правлячі й наближені до них партії намагаються в обхід закону вплинути на хід виборів - адже перші номери в бюлетені потрапляють на очі виборцям першими. Хоча ця технологія зазвичай суттєво не впливає на результати виборів, проте певну частку відсотка може забезпечити».

Разом із тим, зазначає директор регіональних програм Інституту національних інтересів, «таке очевидне використання адмінресурсу підриває довіру виборців до правлячої коаліції, наближених до неї політичних сил і їх кандидатів».

«Водночас такі спроби влади у будь-який спосіб використати свої ресурси вже на початку передвиборної кампанії є вельми тривожним сигналом. Складається враження, що нинішні вибори до органів місцевого самоврядування будуть одними з найбрудніших в історії незалежної України», - резюмує одеський експерт.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня фракція Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» вимагала скликати позачергову сесію Одеської обласної ради для обговорення питання про відставку голови Одеської облдержадміністрації Едуарда МАТВІЙЧУКА.

Виступаючи від імені фракції, лідер облорганізації Прогресивної соціалістичної партії України Ольга СОЛОВЕНКО мотивувала вимогу скликання сесії «грубими порушеннями чинного законодавства під час реєстрації партій». Як підкреслила голова облорганізації ПСПУ, «фракція «Народна опозиція» спільно з депутатами ще трьох фракцій обласної ради наполягає на скликанні позачергової сесії й голосуванні за відставку голови Одеської ОДА Е.МАТВІЙЧУКА, оскільки під час реєстрації партій, порушуючи законодавство України, було застосовано адміністративний ресурс».

«Вже у момент відкриття обласної територіальної виборчої комісії, - зазначила депутат Одеської облради О.СОЛОВЕНКО, - у приміщенні установи перебувало близько десяти невідомих осіб, очевидно, представників Партії регіонів, комуністів і «литвинівців». Відповісти на запитання, що це за люди й що вони роблять у приміщенні тервиборчкому, нам ніхто не зміг або не захотів».

При цьому співробітник міліції не допускав для участі в реєстрації членів партій, що стояли у черзі біля закритих дверей, уточнила О.СОЛОВЕНКО. Хоча черга з представників партій була встановлена наперед. За її словами, застосовується адмінресурс і в Одеській міській територіальній виборчій комісії.