Наша Україна влаштує свій Майдан

“Наша Україна” після Великодня розпочне заходи на Європейському майдані в Києві.

Про це заявив лідер партії “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”.

За словами В.КИРИЛЕНКА, “сцена на Європейському майдані виникла тому, що “Наша Україна” йде назустріч громадянам, які вважають, що Указ Президента Віктора ЮЩЕНКА про дострокові парламентські вибори потребує підтримки”.

Як сказав В.КИРИЛЕНКО, “незважаючи на те, що виконання Указів Президента є обов’язковим для всіх, керівництво колишнього парламенту та його уряд намагаються зірвати вибори”. Водночас лідер “Нашої України” висловив переконання, що український народ цього не допустить. “Ми скажемо “Геть зРаду” і захистимо право громадян на вільні вибори, проголошені Президентом 27 травня”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО.