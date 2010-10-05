Табачник заявляє, що платити за прогули - ознака цивілізованості

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що надання платних послуг є компетенцією керівництва кожного вищого навчального закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи постанову Кабміну №796 щодо затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами.

«Затвердженням переліку платних послуг Кабінет міністрів дозволив вишам надавати платні послуги», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

При цьому він роз`яснив, що встановлення таких послуг - у компетенції Вченої ради і керівництво кожного вишу, яке й визначає економічну обгрунтованість і розрахунок подібних платних послуг.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, виші також несуть відповідальність за об`єктивність і якість таких послуг. «Це є невід`ємною частиною автономії, самоврядування вишів, яка абсолютно не нова для всього цивілізованого світу», - сказав міністр. Він навів приклад того, що платні послуги можуть надаватися для відробітку студентами пропущених занять, якщо їх кількість перевищує 30% від загальної кількості відвідин. Також, на думку Д.ТАБАЧНИКА, платні послуги можуть надаватися для того, щоб забезпечити студентам відвідини спортивних секцій.