Ще один суд заборонив ЦВК готуватися до виборів

Центральна виборча комісія одержала рішення Артемівського суду м. Луганська про заборону здійснення будь-яких заходів з підготовки до дострокових парламентських виборів.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби ЦВК Зоя ШАРИКОВА.

«Рішення суду ми одержали сьогодні вранці», - сказала З.ШАРИКОВА. За її словами, рішення суду датоване 6 квітня, а постанова про початок провадження у справі - 10 квітня.

Відповідно до рішення суду, ЦВК не проводить своїх засідань і працює в режимі нарад.

З.ШАРИКОВА також зазначила, що рішення Артемівського суду Луганська забороняє здійснювати будь-які заходи щодо підготовки виборів Кабінету Міністрів, Державному казначейству, політичним партіям, виборчим блокам, а також юридичним і фізичним особам.

Як раніше повідомляв УНІАН, міський суд Феодосії 6 квітня припинив дію указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, а 7 квітня – відмінив своє рішення.