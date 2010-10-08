У ПР розповіли, за яких обставин вибори будуть у 2011 році

ТСК з підготовки змін до законодавства у зв`язку з рішенням Конституційного суду пропонує встановити строк повноважень президента і рад на 5 років.

Про це заявив депутат від Партії регіонів, представник президента в Верховній Раді Юрій Мірошниченко в ефірі телеканалу "Україна".

"Сьогодні внесено до парламенту законопроект про внесення змін до Конституції, де йдеться про повноваження Верховної Ради, президента, міських, сільських, селищних голів і рад, терміном на 5 років", - повідомив він.

"Термін буде уніфікований. І таким чином ми поставимо крапку у нашій дискусії", - уточнив депутат.

При цьому Мірошниченко зазначив, що "виходячи з того тексту Конституції, який ми маємо Верховна Рада має повноваження на 4 роки".

"І якщо до того часу, як підійде 2011 рік, не буде внесено відповідних змін до Конституції, тоді вона має йти у 2011 році на вибори", - додав він.

Українська правда