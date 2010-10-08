У БЮТ заявляють, що влада приховує реальні масштаби інфляції

Влада приховує реальні масштаби інфляції і від українців, і від Міжнародного валютного фонду.

Таке переконання висловив народний депутат від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку.

Зокрема, пославшись на дані Держкомстату, згідно з якими інфляція минулого місяця склала 2,9%, А.СЕНЧЕНКО зазначив, що це «дуже високий показник інфляції для вересня, оскільки зазвичай в перший осінній місяць - після закінчення збирання нового врожаю - ціни практично не зростають».

«Наприклад, у вересні 2009 року інфляція склала лише 0,8%, у вересні 2008 року – 1,1%, а більший показник за цьогорічну вересневу інфляцію був востаннє 12 років тому. Зокрема, у вересні 1998 року споживчі ціни виросли на 3,8%, проте настільки сильне зростання тоді було викликане фінансовою кризою, що почалася з різкої девальвації в серпні і вересні національної валюти», - сказав він.

«З іншого боку, цьогорічний показник вересневої інфляції викликає великий сумнів, оскільки за очікуваннями незалежних експертів він повинен бути набагато більшим. Втім, кожен з українців може і сам переконатися в тому, що Держкомстат прикрашає реальну ситуацію з інфляцією», - заявив А.СЕНЧЕНКО.

Він зазначив, що всім, хто ходить на ринки і в продовольчі магазини, добре відомо, що картопля у вересні подорожчала не менше ніж на 80-100% - тобто вдвічі, якщо не більше.

«В той же час Держкомстат вказав у своєму звіті, що картопля підвищилася в ціні лише на 22,4%. Цікаво, в яких магазинах вітчизняні статисти зафіксували настільки «скромне» подорожчання цього продукту?», - сказав він.

«Також українці побачили, що практично всі овочі минулого місяця подорожчали в ціні в півтора-два рази. А Держкомстат повідомляє, що лише на 16,8%», - зазначив народний депутат.

На його думку, не можна не помітити, що ціна на молочні продукти підвищилася минулого місяця не менш ніж в півтора рази. «Але статистичне відомство розповідає про подорожчання молока всього на 5,7%, масла – на 7,7%, сиру – на 6,9%», - сказав він.

«Яйця подорожчали у вересні не менше, ніж удвічі, тоді як Держкомстат показує подорожчання на 51,5%. А м`ясо піднялося в ціні, за даними офіційної статистики, лише на 2,4%, фрукти подорожчали лише на 3,6%, соняшникова олія – всього на 2,6%. Продукти харчування в цілому подорожчали нібито всього лише на 4,4%», - зазначив А.СЕНЧЕНКО.

«То хіба ж хтось здатний повірити у всі ці цифри?», - запитує він.

«Насправді продукти харчування подорожчали у вересні не менше, чим на 20-30%. А з урахуванням того, що вони складають в споживчій корзині українців більше за половину щомісячних витрат, то інфляція минулого місяця насправді ніяк не може бути менше 10-15% - а не 2,9%, як вказано в офіційній статистиці. Тому можна однозначно стверджувати, що Держкомстат спотворив показник інфляції у вересні, істотно його занизивши. Причому зрозуміло, що зробив він це свідомо – на догоду нинішній владі», - наголосив він.

«Оскільки наближаються місцеві вибори, команда ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА хоче обдурити виборців, приховавши реальне положення із зростанням споживчих цін», - вважає він.

«Ще одна причина обману полягає в тому, що пропорційно зростанню споживчих цін уряд зобов`язаний індексувати номінальні доходи населення. Проте нинішня влада хоче заощадити на громадянах України, тому і занижує реальну показники інфляції», - сказав народний депутат.

Третьою причиною, на думку А.СЕНЧЕНКА, є спроба обдурити МВФ – заради отримання в кінці листопада чергового траншу кредиту.

«Інфляція є одним з найважливіших економічних макропоказників, тому уряд АЗАРОВА зацікавлений приховати тривожну правду про реальну її показники», - вважає він.

«Таким чином, не викликає сумнівів той факт, що статистичне відомство під диктовку команди ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА сфальсифікувало дані по інфляції у вересні, а можливо, і по інфляції в серпні (всього 1,2%)”, - додав депутат.

“У зв`язку з цим опозиція вимагає встановлення реальних показників інфляції і недопущення таких фальсифікацій в майбутньому, а також у невідкладній індексації пенсій, зарплат в бюджетній сфері і соціальних виплат», - резюмував А.СЕНЧЕНКО.