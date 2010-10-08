Немиря мав розмову з Бузеком: у Європі занепокоєні подіями в Україні

В Україні запроваджується система «потьомкінської демократії».

Про це заявив заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем‘єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ під час зустрічі з президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ у рамках участі у Глобальному форумі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, зокрема, на зустрічі йшлося про перспективи європейської інтеграції України та про внутрішньополітичну ситуацію в нашій державі.

У цьому зв‘язку Г.НЕМИРЯ повідомив Є.БУЗЕКУ про негативні наслідки рішення Конституційного Суду України від 1 жовтня та намагання чинної влади на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сфальсифікувати місцеві вибори в Україні та позбавити найбільшу опозиційну партію «Батьківщина» права брати участь у виборчому процесі, а також про факти, які свідчать про запровадження авторитарних практик Україні - посилення цензури, порушення верховенства права, фундаментальних прав і свобод людини, ігнорування прав опозиції та використання системи правосуддя та служби безпеки для залякування політичних опонентів, зазначили в БЮТ.

«В Україні запроваджується система «потьомкінської демократії» на чолі з авторитарним Президентом та його оточенням, які хочуть позбавити українців їх конституційного права обирати владу шляхом вільних демократичних виборів. Це небезпечно не лише для України, це може бути небезпечно і для ЄС», - сказав Г.НЕМИРЯ.

У свою чергу Є.БУЗЕК поінформував Г.НЕМИРЮ про розмову, яка у нього відбулася з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ напередодні та висловив стурбованість повідомленнями про тиск на ЗМІ і опозиційні партії в Україні, а також щодо намагань чинної влади України завадити участі «Батьківщини» у місцевих виборах.

«Ми дійсно занепокоєні тим, що зараз відбувається в Україні. Європейський парламент і надалі буде уважно слідкувати за подіями у вашій державі», - підкреслив він.

***Глобальний форум проходить 6-8 жовтня у місті Вроцлав (Польща). Форум організовано Атлантичною радою США та Центром європейських стратегій з метою активізації трансатлантичного діалогу щодо глобальних викликів та проблем Центральної Європи.

У Форумі беруть участь понад 200 провідних політиків та бізнесменів Європи та Америки.