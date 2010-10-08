Наша Україна зібрала у ВР підписи проти закону про двомовність

«Наша Україна» в рамках кампанії захисту української мови «Русифікації стоп» провела в парламенті збір підписів депутатів від фракції НУ-НС під зобов’язаннням не голосувати за закон «Про мови». Про це сьогодні на брифінгу у Верховній Раді повідомив народний депутат Андрій ПАРУБІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він підкреслив, що за підсумками роботи фракція зібрала 71 підпис. Відмовився підписувати зобов’язанння не голосувати за закон «Про мови» лише 1 депутат фракції – Юрій БУТ, який пройшов за списками «Народної самооборони». За словами А.ПАРУБІЯ, на нього спробують вплинути колеги по фракції, аби він змінив свою позицію. Водночас А.ПАРУБІЙ позитивно оцінив той факт, що практично в повному складі фракція виступила на захист української мови.

Він також закликав фракцію БЮТ “не ховати голову в пісок та взяти на себе відповідальність і не допустити, аби хтось із депутатів, що пройшли до парламенту за її списками, проголосував за закон «Про мови». «Без голосів НУ-НС і БЮТ у коаліції немає голосів для проведення цього антиукраїнського законопроекту, тому ми повинні зробити все, аби цей закон не пройшов», - наголосив народний депутат.

А.ПАРУБІЙ нагадав, що кампанія «Нашої України» «Є мова – є майбутнє. Русифікації – стоп!» розпочалася 30 жовтня. «Наша Україна» проводить “хвилі громадських протестів” проти репресивної мовної політики влади у всіх регіонах України – активісти партії та її прихильники пікетують обласні державні адміністрації та засідання обласних рад. У день розгляду владного мовного законопроекту «Наша Україна» проведе Всеукраїнську акцію «Є мова – є майбутнє. Русифікації – стоп!»