Платні послуги в вузах - що шерсті зі свині: вереску багато, а шерсті мало

Екс-міністр освіти Станіслав НІКОЛАЄНКО порівнює економічну ефективність від запровадження урядом плати за освітні послуги у вищих навчальних закладах з процесом настригу шерсті від свині: “Вереску багато, а шерсті мало!”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Справедливість”, яку С.НІКОЛАЄНКО очолює.

Екс-міністр освіти зазначає, що рішення уряду суперечить ст.53 Конституції України, де записано, що вища освіта є безкоштовною. С.НІКОЛАЄНКО також нагадує, що за існуючими правилами студент має право тричі перескладати іспит, а вже потім його можуть відрахувати.

“Навіщо ускладнювати життя педагогам і студентам? Хіба можна вводити плату за користування книгами в бібліотеці? – дивується С.НІКОЛАЄНКО. – Слід радіти, що молодь тягнеться до знань”.

“Я спеціально переговорив із українськими професіоналами, які викладали в США і Великій Британії. Вони висловили здивування з приводу цих кроків української влади. Такого вони за кордоном не бачили”, - наголосив екс-міністр.

С.НІКОЛАЄНКО також зазначає, що через цю постанову студентам-контрактникам двічі потрібно платити за навчання.

Лідер “Справедливості” порадив ректорам ВНЗ не виконувати буквально рішення уряду, бо “це приведе до неймовірної напруги і протистояння із студентами”. С.НІКОЛАЄНКО також пропонує керівникам вишів порадитись із студентським самоврядуванням, “знайти способи, як обійти це рішення Кабміну”.

Виконком партії “Справедливість” та правління Громадської ради освітян і науковців України закликали Президента і прем‘єр-міністра скасувати цю “дискримінаційну постанову уряду”.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Кабмін прийняв постанову № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами системи освіти, які належать до державної і комунальної форми власності». Згідно з документом, уряд дозволив ВНЗ брати зі студентів гроші за пропуски занять, за консультації та інші послуги. Постанова набуває чинності 15 жовтня.

1 жовтня «Комсомольская правда в Украине» написала, що «першим офіційні розцінки озвучив Таврійський університет: перездача іспитів у професора - 900 грн., відпрацювання пари у доцента – 30 грн.».