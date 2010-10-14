Ванникова потрапила у ДТП (фото)

Речник лідера партії «Наша Україна» Віктора ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА потрапила у ДТП.

Як передає кореспондент УНІАН, яка також перебувала у цій машині, аварія сталась у с. Любар Чуднівського району Житомирської області.

І.ВАННИКОВА прямувала до Івано-Франківська, де сьогодні відбудуться заходи за участі В.ЮЩЕНКА.

Аварія сталася близько 6-ї ранку. На крутому повороті машина вилетіла в кювет і врізалась в електричний стовп.

Як зазначають місцеві жителі, на цій ділянці подібні аварії трапляються 3-4 рази на місяць, оскільки немає попереджувального знаку про крутий поворот, а кювет немає захисного бордюру.

До того ж, сьогодні уночі на дорозі була ожеледиця.

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Фото - Олени Гітлянської