Перший Всеукраїнський конгрес організацій пацієнтів "Єднання"

14-15 жовтня 2010 року в Києві пройде перший в історії незалежної України конгрес організацій, які покликані захищати права пацієнтів. Як зазначає організаційний комітет Першого Всеукраїнського конгрессу організацій пацієнтів "Єднання", усім нам добре відомі проблеми, пов’язані з недостатньою доступністю та низькою якістю медичної допомоги в Україні. Проте чимало питань, пов’язаних із захистом прав пацієнтів, які отримують таку допомогу, до цього часу залишаються невирішеними. Важливість розв’язання цих питань ні в кого не викликає сумніву. Адже для кожного з нас здоров’я – це невід’ємна складова успіху, а здоров’я нації – це її майбутнє.

Конгрес збирає разом всіх зацікавлених, щоб голос пацієнта, який став на захист своїх прав, почули. Пацієнт повинен знати про власні права і вміти їх відстоювати.

Проте навіть найбільш досконалі закони не вирішать усіх проблем, що накопичилися у вітчизняній медицині. Багато залежить від виконання цих законів на місцях. І тут активність громади, місцевих організацій пацієнтів повинна відігравати вирішальну роль.

Проведення цілої низки заходів підтвердило зростаючий інтерес до створення в країні сучасної системи захисту прав пацієнтів, а також довело необхідність подальшого об’єднання зусиль усіх зацікавлених сторін.

Наш конгрес має інтегрувати інтелектуальний потенціал організацій пацієнтів, професійних асоціацій лікарів, інших профільних об’єднань і благодійних організацій та усіх, хто не байдужий до майбутнього України.

Серед доповідачів конгресу – представники громадських організацій, міністерств і відомств, до сфери відповідальності яких входять питання захисту прав громадян в охороні здоров’я, інші фахівці, діяльність яких пов’язана з медициною, етикою та правом.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті організатора patient.org.ua та на сайті Першого всеукраїнського конгресу організацій пацієнтів vse.org.ua.

Пленарні засідання конгресу відбуватимуться 15 жовтня 2010 р. з 9.00. до 18.00 в “Українському домі” (м. Київ, вул. Хрещатик, 2). Акредитація журналістів: info@vse.org.ua; тел./факс:+38 044 332 21 80; м. тел.: +38(066)488-62-23.