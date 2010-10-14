Литвин вивчає, як без голосування переписати зміни до Конституції
Каже, у нардепів виникли зауваження
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не направив до Конституційного Суду зміни до Конституції, оскільки виникли певні зауваження народних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.
За його словами, до нього звернулася група народних депутатів з тим, що необхідно у перехідних положеннях змін до Конституції України, які проголосовані минулого тижня, передбачити, що місцеві ради обираються на п’ять років лише в наступній каденції. Він зазначив, що на нинішніх виборах депутати обиратимуться на чотири роки.
В.ЛИТВИН також зазначив, що в зауваженнях народних депутатів йдеться про те, щоб у перехідних положеннях передбачити, що вже нинішня Верховна Рада обрана на п’ять років, оскільки вона обиралася за правилами, які передбачали п’ятирічний термін. В.ЛИТВИН зазначив, що спочатку були пропозиції зафіксувати ці положення в законопроекті, але «переважила пропозиція, що цього не потрібно робити».
На уточнююче запитання журналістів, чи означає це, що парламент переголосовуватиме зміни до Конституції України, В.ЛИТВИН відповів: «Питання не йде так, щоб переголосовувати». Він наголосив: «Ми зараз вивчаємо, як це зробити на регламентному рівні». При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що «якщо звертаються народні депутати, щоб до прийнятого рішення внести певне уточнення, то за узгодженням і за підготовкою Головного юридичного управління ВР таке рішення може бути. «Ми подивимось, як це зробити, щоб це було процедурно правильно», - наголосив В.ЛИТВИН.
В.ЛИТВИН додав, що зараз з цього приводу відбуваються консультації.