Азаров у Брюселі пожартував про СБУ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що СБУ має займатися безпекою країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Брюсселі на конференції, організованій групою Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європарламенту на тему відносин з Україною.

М.АЗАРОВ зробив цю заяву, відповідаючи на питання учасників конференції, зокрема, на висловлене занепокоєння активізацією втручання СБУ в роботу журналістів та інституту громадянського суспільства.

«Якщо таємна служба втручається в щось, про це стає відомо, то яка ж це таємна служба?» - риторично запитав М.АЗАРОВ. «Я жартую, звичайно», - додав він.

«В цілому, я вважаю, що Служба безпеки України має займатися безпекою країни», - наголосив прем`єр.