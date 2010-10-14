Політолог пророкує львівським регіоналам зміни після виборів

Позиції Василя ГОРБАЛЯ на посаді голови Львівської обласної державної адміністрації після виборів суттєво зміцняться. Таку думку висловив політолог Кость ГОРДІЄНКО.

У переданому УНІАН коментарі К.ГОРДІЄНКО зазначив, що «прихід В.ГОРБАЛЯ у львівську політику дозволив активізувати діалог між основними політичними гравцями регіону на рівні державної адміністрації, що посилило вплив Партії регіонів на Галичині, і, відповідно, напередодні місцевих виборів зміцнило позиції регіоналів».

За словами політолога, позитивні зрушення, які відбуваються в області під керівництвом В.ГОРБАЛЯ – очевидні. Це, зокрема, конструктивна політична співпраця, залучення нових інвестицій, забезпечення соціальних гарантій населення, активне партійне будівництво. «Яке, до того ж, - підкреслив К.ГОРДІЄНКО, - відбувається в доволі непростих умовах, спровокованих головою Львівської обласної організації ПР Петром ПИСАРЧУКОМ, який замість працювати на спільний результат, провадить підкилимну боротьбу зі своїми ж однопартійцями, а окрім цього висловлює доволі екстравагантні тези, які прямо суперечать ідеологічним засадам Партії регіонів, що вкрай негативно впливає на імідж регіоналів на Львівщині».

Відтак, політолог не виключає, що по завершенню виборчої кампанії на львівських регіоналів чекають зміни.

«Позиції В.ГОРБАЛЯ як голови ОДА і як одного з керівників Партії регіонів на Львівщині будуть зміцнюватися», - впевнений К.ГОРДІЄНКО.