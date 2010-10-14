Докази зловживань уряду Тимошенко передали до судів

Як повідомлялось, сьогодні група міжнародних експертів оприлюднила підсумки незалежного аудиту державних фінансів та операцій з бюджетними коштами України в період з 2008 року по перший квартал 2010 року. За підсумками аудиту подано позови до американського і британського судів.

За словами міжнародних аудиторів, ними було зроблено аудит 6 справ. Загальна сума викритих та доведених аудиторською компанією порушень і зловживань уряду Тимошенко становить сотні мільйонів євро, заявляють експерти.

Зокрема, доведено незаконне використання 2,3 млрд. гривень бюджетних коштів, використання офшорних підставних компаній і фіктивних договорів для продажу автомобілів та медикаментів Уряду за досить завищеними цінами, використання державного кредиту для закупівлі 1000 автомобілів які потім були розподілені в політичних цілях, маніпуляції договорами з цукром з державного резерву, а також випадки несанкціонованого використання коштів для проведення програми реєстрації землі з метою отримання політичної вигоди напередодні президентських виборів.

Міжнародні експерти на прес-конференції, присвяченій підсумкам аудиту, підкреслили, що результати аудиту містять широку доказову базу. За словами експертів, вони є абсолютно об’єктивними та не мають жодного стосунку до політики. Аудит здійснювався абсолютно неупереджено. Саме тому судові позови за його підсумками направлені до американського і британського судів, які загальновизнані найбільш відкритими та прозорими в світі.