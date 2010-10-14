Звинувачений у підпалі грального залу бачить політичну версію (фото, відео)

Звинувачений у справі про підпал залу гральних автоматів «Джекпот» у Дніпропетровську Костянтин ІВАНОВ і його адвокат Олександр СОЙНІКОВ вважають, що слідство навмисно пішло помилковим слідом, відмовляючись розглядати політичну версію підпалу.

Про це К.ІВАНОВ і О.СОЙНІКОВ заявили сьогодні на прес-конференції у Києві, зазначається у переданому УНІАН прес-релізі.

Зокрема, К.ІВАНОВ заявив: «Під час слідства ми намагалися донести до слідчих, що зал гральних автоматів згорів не через якесь коротке замикання грального автомата. Про це одразу заявив глава МНС Володимир ШАНДРА. Ми ж і тоді наполягали на іншій версії – це був добре спланований підпал». За словами К.ІВАНОВА, «наші апарати не працювали на ядерних реакторах. Вони жодним чином не могли спалахнути, щоб в лічені секунди температура на місці горіння сягнула майже 1000 градусів».

К.ІВАНОВ нагадав ланцюжок подій, які передували трагедії. За його словами, у Верховній Раді України з 2008 року лежав без руху урядовий законопроект про перенесення грального бізнесу до спеціально відведених зон. Аналогічний закон з 2006 року проштовхував на той час член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО. Обидва проекти не одержали підтримки Верховної Ради. Трагедія у Дніпропетровську миттєво змінила ситуацію у гральному бізнесі: прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО оперативно прилетіла до Дніпропетровська, цього самого дня заборонила в усій країні весь гральний бізнес. А буквально за два тижні було прийнято проект В.ПИСАРЕНКА.

К.ІВАНОВ відзначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підписав цей закон. Проте ВР на фоні дніпропетровської трагедії подолала його вето.

Експерти ще попереджали, що закон В.ПИСАРЕНКА веде до тотального переділу грального бізнесу і корупції. З`явилася інформація про те, що близькі до уряду бізнесмени скуповують земельні ділянки, відведені під гральні зони.

«Слідство відмовлялося розглядати політичну версію, - підкреслив адвокат О.СОЙНІКОВ. – Більше того, вони намагалися виключити і версію про підпал. Хоча експертизи засвідчили, що загоряння сталося через наявність к приміщенні високотоксичної горючої речовини, а загиблі здебільшого померли від задухи. На виході температура горіння сягала 1000 градусів».

Слідство намагалося, але так і не знайшло жодного підтвердження, що «Джекпот» підпалили конкуренти. У Дніпропетровську не було конкурентної боротьби на ринку гральних послуг, сказав адвокат.

«Дуже багато «випадковостей», щоб розцінювати трагедію у Дніпропетровську як випадковість. Тут і занесення горючої речовини в зал, де не було відеокамери, і відключення світла під час пожежі, і спиляні дерева, щоб вогонь не охопив всю будівлю. Ця трагедія виразно висвітила економічні і політичні інтереси впливових сил, зацікавлених у радикальному переділі сфери грального бізнесу, у встановленні над ним контролю», - сказав К.ІВАНОВ.

«Ми наполягаємо на тому, щоб слідство розглянуло політичну версію дніпропетровської трагедії. Політики безсоромно експлуатували цю трагедію. Суспільство має знати відповіді на ці запитання, щоб в майбутньому ніхто не міг маніпулювати громадськими настроями за допомогою трагедій», - зазначив О.СОЙНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2010 року суд повернув на додаткове розслідування кримінальну справу про підпал у залі гральних автоматів у Дніпропетровську, де 7 травня 2009 року в результаті пожежі загинули 9 осіб. Як відзначив К.ІВАНОВ, який кілька місяців провів у СІЗО, «справа фактично розвалилася».

Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом в спеціально створених зонах.

Відео з місця трагедії дивіться тут