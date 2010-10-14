Фаворити мерських виборів у Харкові йдуть майже на рівних (опитування)

На виборах мера в Харкові зберігається інтрига. Таку думку висловив директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО під час прес-конференції в Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна, коментуючи рейтинги кандидатів на посаду мера Харкова, одержані під час дослідження, проведеного Всеукраїнським соціологічним консорціумом, він відзначив: «Фаворитами мерських перегонів у Харкові є в.о. міського голови Геннадій КЕРНЕС і екс-губернатор Харківської області Арсен АВАКОВ. При цьому, різниця в рейтингах цих політиків перебуває в рамках статистичної похибки – 14,7% у А.АВАКОВА, 16,8% - у Г.КЕРНЕСА. Але основна інтрига кампанії в Харкові полягає в тому, що близько третини харків`ян - 31% - ще не визначилися зі своїм вибором. Голоси саме цих виборців і визначать результат виборів».

В.ФЕСЕНКО вважає, що така інтрига виборів зумовлена також і тим, що Г.КЕРНЕС є лідером у рейтингу недовір`я серед харків`ян. «За результатами дослідження, йому не довіряють 65,3% опитаних. Показово, що за Г.КЕРНЕСА не готова голосувати навіть частина прихильників Партії регіонів : рейтинг Партії регіонів у Харкові – 34,1%, а за Г.КЕРНЕСА готові голосувати на половину менша кількість виборців. У А.АВАКОВА прямо протилежна ситуація: його особистий рейтинг майже вдвічі вищий, ніж рейтинг «Батьківщини»», - сказав експерт.

*** З 9 по 13 жовтня 2010 року Всеукраїнський соціологічний консорціум провів соціологічне опитування в м.Харкові на тему: «Політична ситуація в Харкові напередодні місцевих виборів». Опитування проводилося методом телефонного інтерв`ю. Загалом було опитано 1000 респондентів, квоти - стать, вік, район і освіта респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.

До соціологічного консорціуму входять: Київський інститут проблем управління імені Горшеніна, Центр прикладних досліджень «Пента», Інститут перспектив міста. Консорціум ставить за мету дослідження соціальних і політичних аспектів життя громадян різних міст України.