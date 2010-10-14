Чечетов називає Немирю адвокатом влади, яка крала

«БЮТ на чолі з Юлею в паніці завмер в очікуванні результатів аудиту уряду Тимошенко, який закінчує досвідчена юридична фірма Траут Кешеріз», - заявив народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ в коментарі, переданому УНІАН.

Далі в коментарі зазначається таке:

«Вони до тремтіння бояться, що народ, врешті-решт, дізнається правду. Як вони грабували країну і весь український народ.

Знаючи про це, багаті підприємці, фінансисти БЮТ, вже тікають від Тимошенко. Ось і Микола Томенко прогнозує, що у всій парламентській фракції БЮТ залишиться лише сто депутатів.

Тому Тимошенко поставила перед Григорієм Немирею, її «сірим кардиналом», нове «бойове завдання». Він повинен кинути всі гроші БЮТ, що залишилися, на дискредитацію дій влади і результатів аудиту за кордоном.

І в цій справі Немиря, що став адвокатом влади, що крала, не гребуватиме ніякими засобами. Ось як вони працюють.

Намагаючись обдурити Захід в тому, що аудит уряду Тимошенко – це спроба політичного тиску, вони платять за публікацію так званих відкритих листів у західній пресі. Ініціюють заяви зарубіжних політичних сил з критикою влади. Роблять нападки на Конституційний Суд України. Не соромлячись, перебріхують заяви Парламентської Асамблеї Ради Європи. Всіляко налаштовують західних політичних лідерів проти діючої влади.

Усе це – замовлені статті в західній пресі, замовлені виступи замовлених західних політологів, природно, влітає БЮТу в копієчку, і не маленьку.

У штабі БЮТ на Турівськой давно ремствують: Немиря перетягнув на себе левову частку бюджету. І річ не в тому, що сам він не без інтересу для себе користується цими грошима.

Річ у тому, що Захід, який Тимошенко з Немирею намагаються обдурити, їм не вірить. Безглуздо думати, що західні політики, набагато досвідченіші в політиці, «купляться» на такий дешевий обман!

Тому і західні газети інтерв`ю з Януковичем друкують, і не замовлені, а об`єктивні, і ордени йому президенти вручають, і бізнес-форуми проводять.

А Немирю, який і сам не вірить у те, що говорить, скоро просто перестануть пускати на поріг в будь-якій пристойній країні. Брехунів не любить ніхто».